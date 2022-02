Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, luni, trei hotarari care stabilesc atat forma și conținutul chestionarelor pe care romanii vor trebui sa le completeze in acest an pentru Recensamantul populației și locuițelor 2021, dar și cum vor fi platiți recenzorii pentru fiecare chestionar completat. Pentru ca recensamantul…

- Prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor incepe la 1 februarie 2022 cu preluarea datelor din surse administrative, iar din 16 mai 2022, recenzorii ies pe teren cu chestionare pe tablete. Principala noutate a recensamantului actual este aceea ca se va desfasura exclusiv online. „Este primul…

- Prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor incepe astazi, 1 februarie 2022, cu „preluarea datelor din surse administrative“. Astazi incepe oficial Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania, iar in prima etapa, care se va desfasura in perioada 1 februarie – 13 martie 2022, Institutul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul…

- Institutul Național de Statistica a gazduit, miercuri, prima ședința a Consiliului de Comunicare și Transparența, organ consultativ pentru organizarea Recensamantului Populației și Locuințelor. Astfel, sub președinția academicianului Ioan-Aurel Pop, Consiliul iși propune o promovare a celui mai important…

- Recensamantul Populației si Locuințelor va incepe in prima jumatate a anului 2022, motiv pentru care Direcția Județeana de Statistica vine in sprijinul cetațenilor cu cat mai multe informații relevante. Astfel, Recensamantul Populației si Locuințelor se realizeaza o data la zece ani, fiind o cercetare…