A început marea curățenie în Capitală. Nicușor Dan conduce ”operațiunea” Zeci de angajați ai Primariei București au mers in parcul Cișmigiu luni dimineața pentru a incepe curațenia. Acolo s-a aflat și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a anunțat ca Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement are zece zile la dispoziție “sa puna la punct Cișmigiul”. Și prin cartierele bucureștene a inceput curațenia. Ești vaccinat, dar te-ai infectat cu Delta? Iata ce trebuie sa știi A inceput curațenia in Parcul Cișmigiu. Echipele primariei insoțite de primarul Nicușor Dan s-au pus pe treaba in parcul bucureștean, dar nu numai acolo. De exemplu, in Sectorul 6 al Capitalei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

