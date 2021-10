A început Jihadul pe Otopeni! Uite cine pune Șefii Frontierei! ”Lovitura” de ieri, ”Burci și Hideg, scoși din țara de șeful Vamii Otopeni” a declanșat pur și simplu isteria anchetelor interne. Iar daca unele dintre structurile implicate incearca sa traga de timp, la nivelul altora declanșarea procedurilor de verificare a fost mult ușurata de faptul ca este vorba de grupari monitorizate de mult timp! Inca […] The post A inceput Jihadul pe Otopeni! Uite cine pune Șefii Frontierei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

