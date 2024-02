Lovitură cruntă în UE. Nici medicii nu mai au încredere în vaccinul ROR Intr-un raport privind creșterea numarului de cazuri de rujeola in UE, ECDC a facut apel la autoritațile medicale din Uniune sa ia masuri pentru a-i convinge pe oameni sa-și vaccineze copiii. Partea proasta pentru UE este ca, dupa un sondaj privind starea increderii in vaccinuri, s-a constatat ca nu numai tinerii parinți sunt impotriva vaccinului […] The post Lovitura crunta in UE. Nici medicii nu mai au incredere in vaccinul ROR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

