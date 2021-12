Persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validați in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor este de 263,7 milioane de lei. Pentru a crește șansele utilizarii integrale a bugetului alocat, in aplicația informatica se va permite inscrierea in limita a 150% din valoarea alocata […] Articolul A inceput inscrierea la Casa Verde Fotovoltaice apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .