- Saptamana viitoare incep lucrarile la obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare „Pastravaria Lepșa” din comuna Tulnici, județul Vrancea”. Anunțul a fost facut de conducerea Companiei Naționale de Investiții, care a și emis ordinul de incepere a lucrarilor, ordin care intra in vigoare…

- Echipa de robotica „AICitizens” a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani a caștigat locul I la competiția First Tech Challenge Romania, competiția regionala de la Iași, și locul doi la premiul Inspire Award prin care se califica la faza naționala. Elevii focșaneni s-au clasat pe primul loc alaturi…

- Luni, 29 ianuarie 2024, comandantul Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor”, colonel Ștefan – Claudiu Topor, a primit vizita unei delegații de militari francezi, din cadrul Brigazii 2 Blindata, condusa de general de brigada Ludovic Pinon de Quincy. Delegația franceza a vizitat comandamentul marii…

- Viceprimarita comunei Codaesti, Lenuta Damian, a fost retinuta de politisti in urma unei perchezitii domiciliare desfasurate in cursul zilei de joi. Vineri, ea a fost plasata sub control judiciar, potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Lenuta Damian,…

- 22 Decembrie 2023 Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea societații ECEZ SERV SRL prin achiziția de echipamente performante” Societatea ECEZ SERV SRL, identificata prin CUI 28340444 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/244/2011, cu sediul in Sat Campineanca, Strada…

- Noul film stiintifico-fantastic al regizorului Zack Snyder, „Rebel Moon”, seamana destul de mult cu productiile din saga „Star Wars”, ceea ce nu este deloc surprinzator, intrucat a fost conceput initial pentru a face parte din aceasta franciza, informeaza AFP. Sabii incandescente, creaturi supranaturale,…

- Comunicat de presa: Asociația Club Sportiv Odobești a avut un an 2023 cu activitați diverse, cu numar mare de participanți și cu rezultate deosebite. – Secția Moto a obținut un titlu de campion! Pilotul Alexandru Tudor a fost cel mai bun din țara la clasa clasa Quad Pro și a fost premiat pentru performanța…