A inceput distributia voucherelor de 15.000 de lei pentru proceduri de fertilizare

- Cuplurile sau femeile singure care s-au inscris in Programul național social pentru creșterea natalitații și ale caror dosare au fost declarate eligibile vor primi voucherele pentru realizarea procedurilor.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a anuntat inceperea distribuirii voucherelor din programul pentru cresterea natalitatii. Iata anuntul facut de minsitrul Firea: Incepem distribuirea voucherelor in Programul pentru cresterea natalitatii. Primele zece doamne care…

