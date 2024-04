Stiri pe aceeasi tema

- Platforma electronica destinata beneficiarilor si prestatorilor de activitati casnice este functionala si poate fi accesata pe adresa tichete.anofm.ro, iar conceptul presupune achizitionarea tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfasoara activitati ocazionale in gospodarie.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța ca a publicat un ghid privind tratamentul fiscal care se aplica veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala. Ghidul realizat de specialiștii ANAF se adreseaza tuturor persoanelor…

- Persoanele aflate in pensie nu trebuie sa faca drumuri inutile la serviciile private de arhivare sau la casele de pensii pentru depunerea de noi documente care sa ateste veniturile realizate, daca acestea sunt dupa anul 2001, a explicat ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu. Aceasta a efectuat, luni,…

- Economie AJFP Teleorman: Precizari privind depunerea Declaratiei Unice / Principalele modificari in taxarea veniturilor extrasalariale martie 21, 2024 12:48 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii referitor la faptul ca pot depune declaratia unica (formular…

- ”Ghidurile de finantare pentru Programele Rabla Clasic si Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Astfel ca, incepand cu data de 19 martie 2024, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor…

- OUAI AGIGEA, cu sediul in judetul Constanta, Soseaua Mangaliei, nr.1, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul activitatea ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA ndash; IRIGATII, amplasat in Comuna Agigea, CDMN 7 km 242 mm, Agigea.Persoanele…