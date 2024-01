Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Romania iși va menține angajamentele de a aloca 2,5% din Produsul Intern Brut pentru Aparare și va continua sa pledeze pentru un profil sporit al Marii Negre pe agenda NATO, a spus premierul Marcel Ciolacu, la intalnirea de la Washington cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, informeaza Rador…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, i-a dat asigurari președintelui Volodimir Zelenski ca va lucra impreuna cu ceilalti aliati pentru a satisface necesitatile pe termen scurt si lung ale armatei ucrainene.

- Secretarul general(șeful) al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, pledeaza ca civilii sa fie protejați in razboiul dintre Israel și Hamas, exprimandu-și ingrijorarea cu privire la „incalcarile clare ale dreptului internațional umanitar” din Gaza, potrivit Reuters. Reuniunea Consiliului de Securitate…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un atac la adresa Statelor Unite, afirmand ca decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion american aflat in Mediterana arata ca Washingtonul vrea sa comita „masacre grave” in Fasia Gaza, transmite Reuters. Secretarul american al apararii Lloyd…

- Aproximativ 2.000 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta pentru o eventuala desfasurare in Orientul Mijlociu in sprijinul Israelului, aflat in razboi cu Hamas dupa atacul sangeros al miscarii islamiste pe teritoriul statului evreu, a anuntat marti Pentagonul, transmite Reuters. „Astazi…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat vineri, 13 octombrie, ca Pentagonul este pregatit sa desfasoare mai mult ajutor militar pentru Israel, in timp ce fortele israeliene se pregatesc pentru o probabila invazie in Fasia Gaza, ca raspuns la atacul devastator al gruparii islamiste…