- FRF a stabilit, joi, ca editia 2020/2021 a Ligii I va avea 16 echipe, in loc de 14, astfel ca nu va retrograda direct nicio formatie din primul esalon, potrivit news.ro.Dinamo, penultima dupa incheierea play-out-ului, ramane in prima liga, iar Chindia, ultima clasata, va da baraj cu CS Mioveni, locul…

- Sistemul cu 16 echipe in Liga 1 reprezinta salvarea lui Dinamo. „Cainii” nu au putut sa-și dispute toate restanțele și au terminat play-out-ul pe loc retrogradabil. Dar creșterea numarului de cluburi din Liga 1 inseamna ca Dinamo nu ajunge in Liga 2 și va juca și sezonul viitor in Liga 1! Liga 1 cu…

- Gheorghe Mulțescu, antrenorul lui Dinamo, considera ca formația din Ștefan cel Mare este vanata, dorindu-se retrogradarea cainilor. Rezultatele de azi din ultima etapa a play-out-ului: Dinamo - Viitorul 1-1, Sepsi - Clinceni 1-0, Hermannstadt - Poli Iași 2-2, Chindia - Voluntari 2-0 Final de play-out!…

- Din sezonul 2020-2021, Liga 1 va avea 16 reprezentante, in loc de 14 cat sunt in prezent. O veste excelenta pentru Dinamo, care in acest caz scapa de retrogradare, noteaza Gazeta Sporturilor.Conform informațiilor gsp.ro, 13 echipe au fost de acord ca din sezonul 2020-2021 sa fie 16 formații in Liga…

- Reprezentantele Ligii 1 au condamnat Dinamo la o retrogradare sigura, dar totul poate fi rasturnat de Comitetul Executiv al FRF. Federatia ar vrea sa se treaca de acum la 16 echipe, conducerea LPF nu ar avea nimic impotriva. LPF a solicitat, pe parcursul zilei de ieri, tuturor cluburilor din Liga 1…

- Azi, de la ora 17:00, este programata ultima etapa din play-out-ul Ligii 1, urmand a se juca patru meciuri. Dinamo – Viitorul, Hermannstadt – Poli Iași, Sepsi – Clinceni și Chindia – Voluntari se joaca in același timp și vor fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro Situația in play-out-ul din Liga 1 e una complicata.…

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Poli Iasi, isi doreste ca Liga 1 sa adopte sistemul cu 16 echipe.„As vrea sa transmit un mesaj pentru Burleanu si Gino Iorgulescu. In perioada asta, toata lumea a avut de suferit, si sentimental, si financiar. Nu stiu in ce domeniu nu s-au […]

- LIGA 1. Dinamo, Poli Iasi si Hermannstadt au apelat la somaj tehnic, desi jucatorii erau oricum neplatiti de multe luni, in vreme ce Sepsi si Viitorul sunt cu banii la zi. ANALIZA GSP. Play-off la play-off in Liga 1: pentru 4 e miza, pentru doua e mima! Cu totul altfel stau lucrurile in play-out. Nu…