A găsit cardul mamei și a cheltuit 64.000 de dolari pe jocuri video Parinții unei fete de 13 ani din provincia chineza Henan au avut un șoc imens cind și-au dat seama ca aceasta cheltuise 449.500 de yuani, adica aproape 64.000 de dolari, pe jocuri video. Mama fetei a simțit ca ii fuge pamintul de sub picioare cind a verificat contul și a constatat ca mai avea doar 0,5 yuani din cei 449.500, bani pe care ea și soțul ei i-au economisit cu efort mare ani de zile. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

