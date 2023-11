A furat două batoane de salam şi două roţi de caşcaval de la Lidl și le-a vândut pe țuică Un barbat din județul Botoșani are toate șansele sa fie inchis in spatele gratiilor pentru urmatorii doi ani, conform unei pedepse primite intr-un dosar penal judecat la Focșani. Barbatul furase in urma cu mai bine de doi ani produse alimentare dintr-un supermarket din Focșani și, chiar daca instanța a admis ca fapta comisa este de […] Articolul A furat doua batoane de salam si doua roti de cascaval de la Lidl și le-a vandut pe țuica apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

