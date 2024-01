A furat bani dintr-un mormânt şi i-a jucat la „păcănele” Curtea de Apel Craiova a dispus internarea intr-un centru educativ pe o perioada de 1 an si 4 luni a unui tanar de 17 ani, acuzat de comiterea infractiunii de profanare de cadavre sau morminte. Anchetatorii au stabilit ca, in mai 2023, inculpatul a furat 150 de lei din mormantul unui barbat inhumat intr-un cimitir din orasul Draganesti-Olt, dupa care a mers la „pacanele”. Banii fusesera marcati de oamenii legii, care se confruntau la acea vreme cu mai multe plangeri privind profanari de morminte. Procurorii au explicat in rechizitoriul intocmit ca, in primavara anului 2023, in orasul Draganesti-Olt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

