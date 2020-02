Stiri pe aceeasi tema

- Zapada din aceasta perioada da mari batai de cap șoferilor. La moment o porțiune a traseul M3 din țara este practic blocat, iar mai multe camioane staționeaza.Potrivit gagauzinfo, drumul nu este curațat, iar drumarii inca nu au intervenit.

- Circulația tramvaielor este blocata, joi dimineața, in cartierul Rahova din București, in sectorul 5. Sunt probleme mari și in sectorul 6, in zona Valea Cascadelor. STB a anunțat ca sunt probleme pe linia 41, la Piața Presei, și 21.

- Iarna a lovit cu furie și in Capitala. Echipele de intervenție au avut de lucru toata noaptea. Din cauza vantului și a zapezii, mai mulți copaci au cazut peste mașini. Probleme au mai ridicat panourile publicitare și elementele de construcție de pe blocuri, care au cazut pe trotuare.

- Mai multe strazi din Bucuresti sunt inca acoperite cu un strat serios de zapada, iar circulatia la primele ore ale diminetii este ingreunata. Doa pana la ora 21 deja cei de la Pompieri au fost solicitati in 59 de cazuri sa intervina pentru a indeparta 20 de copaci cazuti pe autoturisme si carosabil,…

- Un autocar ajuns intr-un sant, persoane ce au nevoie de dializa blocate intr-o ambulanta BGS intr-o statie PECO si mai multe masini blocate din cauza zapezii intre Girov si Hanu Ancutei sint doar citeva dintre „coordonatele” unei seri de cosmar in Neamt. E drept ca s-au succedat coduri de la galben…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, duminica seara, circulația pe mai multe șosele din tara este ingreunata, iar in judetul Suceava, din cauza viscolului, un drum județean este inchis circulației pe o distanța de 14 kilometri, iar pe DN2 Suceava-Siret, pe…

- Viscol și ninsoare pe mai multe drumuri naționale. In Moldova, pe Valea Prahovei și in centrul Transilvaniei, zapada s-a depus pe șosea. Din cauza carosabilului umed, in județul Vaslui un tir s-a rasturnat pe marginea drumului. La munte este iarna in toata regula, iar in munții Fagaraș riscul de avalanșa…

- Trei persoane au ajuns la spital, marti, in urma unui accident rutier produs pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, pe sensul de mers catre Capitala. Accidentul s-a produs la limita dintre judetele Dambovita si Arges, pe teritoriul administrativ al judetului Arges.