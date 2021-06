Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Africa de Sud a dat nastere luni seara la zece copii, cu doi mai multi decât preconizau initial medicii, într-un spital din Pretoria, a informat marti presa locala citata de agenția EFE și Agerpres. Mama, care se numeste Gosiame Thamara Sithole si are 37 de ani, se afla…

- Caz uluitor in medicina, dupa ce o femeie din Africa de Sud a nascut 10 copii, prin cezariana. Gosiame Thamara Sithole, de 37 de ani, a adus pe lume 7 baieți și 3 fete. A intrat astfel in Cartea Recordurilor, pentru ca a depașit-o la acest capitol pe Halima Cisse, o femeie din Mali care, […]

- O femeie din Africa de Sud a dat nastere luni seara la zece copii, cu doi mai multi decat preconizau initial medicii, intr-un spital din Pretoria, au informat marti mass-media locale citate de EFE. Mama, care se numeste Gosiame Thamara Sithole si are 37 de ani, se afla in cea de-a 29-a saptamana…

- Gosiame Thamara Sithole a nascut luni seara, intr-un spital din Pretoria. Aceasta a spus ca doi dintre bebelusi nu au putut fi detectati la RMN.Tatal copiilor, Teboho Tsotetsi, a declarat pentru presa ca soția sa era insarcinata in șapte luni și zece zile și a nascut șapte baieți și trei fetițe. Cei…

- Gosiame Thamara Sithole a nascut luni seara, intr-un spital din Pretoria. Aceasta a spus ca doi dintre bebelusi nu au putut fi detectati la RMN.Tatal copiilor, Teboho Tsotetsi, a declarat pentru presa ca soția sa era insarcinata in șapte luni și zece zile și a nascut șapte baieți și trei fetițe. Cei…

- Mama, care se numeste Gosiame Thamara Sithole si are 37 de ani, se afla in cea de-a 29-a saptamana de sarcina, a declarat sotul sau, Teboho Tsotetsi. „Sunt sapte baieti si trei fetite, era insarcinata in sapte luni si zece zile. Sunt bucuros si emotionat", a declarat tatal copiilor, care mai are cu…

- Halima Cisse, in varsta de 25 de ani din Mali a nascut miercuri, intr-un spital din Maroc, noua bebeluși, toți, perfect sanatoși. Parinții s-au mirat pentru ca se așteptau la șapte bebeluși dupa cum aratasera investigațiile medicale facute inainte de naștere. Halima Cisse a intrat intr-un club extrem…

- O femeie din Mali a nascut noua copii, cu toate ca medicii i-au spus ca va naște numai șapte. Recordul mondial este deținut de Halima Cisse, care a nascut 11 copii, in 2012.Halima Cisse, 25 de ani, din țara vest-africana, a nascut in 4 mai 2021 nonupleți - cinci fete și patru baieți. Mama și toți bebelușii…