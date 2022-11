Extinderea pistei va fi facuta in 13 luni, potrivit proiectului. ”Azi s-a semnat contractul de proiectare si executie in vederea extinderii pistei aeroportului din Oradea. Firma Precon Transilvania, castigatoarea licitatiei, s-a angajat ca in 13 luni sa finalizeze lucrarile, din care maxim 6 luni va dura proiectarea. Din primavara ar urma sa inceapa efectiv lucrarile de extindere. Pana la sfarsitul anului viitor lucrarile vor fi terminate. Valoarea investitiei este de 15,8 milioane de euro, fiind asigurata din fonduri europene. Pista ar urma sa se extinda cu 400 metri spre Nojorid, urmand sa…