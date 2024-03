Stiri pe aceeasi tema

- Abordarea inegalitații este vitala pentru atingerea obiectivelor referitoare la poluare și ținta „Net Zero“, potrivit unui studiu publicat in Nature Climate Change. Autorii de la Universitatea Cambridge, Marea Britanie, cred ca inegalitațile limiteaza cine poate adopta in mod realist comportamente cu…

- Prințul Harry, Ducele de Sussex, care se afla in Statele Unite dupa ce a renuntat la indatoririle regale, a vorbit cu tatal sau despre diagnosticul sau si va veni in Marea Britanie, la Londra, in zilele urmatoare pentru a-l vedea, a declarat o sursa apropiata familiei regale britanice, potrivit Sky…

- Bauturile energizante, considerate de mulți adolescenți și tineri o sursa de energie rapida și eficienta, ar putea ascunde riscuri majore pentru sanatatea mintala a copiilor și tinerilor, conform unui studiu recent realizat de Fuse, Centrul de Cercetare Translaționala in Sanatate Publica, la Universitatea…

- Omenirea se afla in pragul unei crize globale: rezervele de apa subterana ale lumii se reduc rapid, ceea ce ar putea duce, in viitorul apropiat, la o lipsa grava de apa potabila pentru populația Pamantului. Despre aceasta avertizeaza oamenii de știința de la Universitatea din California in studiul lor…

- Centrul de date va fi situat pe un teren din Waltham Cross, Hertfordshire, pe care Google l-a achizitionat in octombrie 2020. ”Acest nou centru de date va ajuta la satisfacerea cererii tot mai mari pentru serviciile noastre de inteligenta artificiala si cloud”, a declarat directorul financiar al companiei,…

- Astronomii dintr-o echipa internationala au descoperit cea mai veche gaura neagra cunoscuta, care exista deja la inceputurile cosmosului, cand Universul avea varsta de abia 400 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta descoperire o devanseaza…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dezaprobat miercuri o declaratie a ministrului britanic de externe, David Cameron, care a sugerat ca Serbia este o tara satelit a Rusiei, relateaza agentiile Tanjug si EFE. Serbia este o tara independenta si suverana, nu un protectorat al Rusiei, Marii Britanii,…

- Spitalele din cel putin patru state americane au restabilit obligativitatea folosirii mastilor, pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID, gripa sezoniera si alte boli respiratorii, transmite Reuters. E vorba de spitalele din New York, California, Illinois si Massachusetts. Folosirea mastilor…