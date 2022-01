A fost numit simptomul care apare la 73% dintre persoanele infectate cu omicron 

Stiri pe aceeasi tema

- Principala concluzie la care s-a ajuns este ca Omicron produce simptome care seamana mult mai mult cu o raceala obișnuita, in special la persoanele care au fost vaccinate, și mai puține simptome sistemice generale, cum ar fi greața, dureri musculare, diaree și erupții cutanate. Multe din aceste simptome…

- Autoritațile au anunțat joi, 13 ianuarie, ca 441 de pacienți cu COVID-19 sunt internați in secțiile de terapie intensiva, cu 24 mai mulți fața de bilanțul din ziua precedenta, „o cifra importanta”, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat. In acest context, oficialul…

- Numarul cazurilor cu varianta Omicron a crescut in Romania la 43. Persoanele infectate au varste cuprinse intre 20 și 52 de ani. Din cele cinci cazuri noi aparute vineri, patru au schema completa de vaccinare. Inca 5 cazuri noi Omicron au fost confirmate vineri, in Romania, anunța Ministerul…

- Studiul sud-african, care nu a fost deocamdata examinat de alti cercetatori internationali prin procedura peer-review, a descoperit ca persoanele infectate cu varianta Omicron, in special cele vaccinate, dezvolta o imunitate imbunatatita impotriva variantei Delta. Noua cercetare a inrolat 33 de persoane…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Sir John Bell, un important expert britanic in domeniul sanatatii, a declarat ca datele preliminare ale unui studiu sugereaza ca Omicron se comporta „destul de diferit” in comparatie cu tulpinile anterioare de coronavirus. Persoanele infectate au un simptom comun, la inceput, durerea in gat. Profita…

- Dr. Ryan Noach, directorul executiv al companiei Discovery Health, cu sediul in Africa de Sud, a declarat, recent, in cadrul unei sedinte de informare, ca medicii au observat un set usor diferit de simptome in randul celor testati pozitiv.Cel mai frecvent semn timpuriu a fost disconfortul in gat, urmat…