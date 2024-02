Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc l-a numit pe Excelenta Sa, Mons. Giampiero Gloder, Arhiepiscop titular de Telde, Nuntiu Apostolic in Romania și Republica Moldova, a anunțat, vineri, Biroul de Presa al Sfantului Scaun, conform Mediafax. „Episcopii catolici din Romania saluta cu bucurie decizia Sfantului Parinte și…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vorbit cu omologul sau de la Chișinau, Dorin Recean, despre prelungirea interdicției de a intra pe teritoriul Republicii Moldova a președintelui AUR, George Simion. El adauga ca atat in Romania, cat și in Republica Moldova, „traiesc romani”.

- "Guvernul va va ajuta sa invatati limba romana. Adultii care doresc sa invete limba romana se pot inscrie la cursurile gratuite, organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in cadrul Programului national de studiere a limbii romane, lansat anul trecut", a transmis ea intr-un mesaj public.Cursurile…

- Republica Moldova se afla pe poziția a 35-a la nivel global in Indexul Integritații Publice (IPI), cu un scor de 7,28, cu șase locuri in fața Romaniei (scor: 7,09), in evaluarea (pentru anul 2023) și prognoza (pentru 2024) a controlului corupției, realizate de ERCAS. Republica Moldova se numara printre…

- „Salut decizia Consiliului European și felicit Republica Moldova și Ucraina pentru demararea negocierilor de aderare la UE.Romania este și va continua sa fie un susținator ferm pe tot parcursul procesului de negocieri", a scris Marcel Ciolacu. Semnale de la cel mai inalt nivel al UE pentru Moldova și…

- Autoritatea Vamala Romana a anuntat luni ca, potrivit datelor detinute de institutie, in ultimele 6 luni nu au fost inregistrate operatiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grau, porumb, rapita si floarea-soarelui.„Autoritatea Vamala Romana precizeaza ca, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, miercuri, la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj, cu episcopii greco-catolici din Romania, in preambulul unui eveniment dedicat implinirii a 75 de ani de la scoaterea in afara legii, de catre comunisti, a Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica.…

- Presedintele Klaus Iohannis s a intalnit, miercuri, la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj, cu episcopii greco catolici din Romania, in preambulul unui eveniment dedicat implinirii a 75 de ani de la scoaterea in afara legii, de catre comunisti, a Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco Catolica.Intalnirea…