A fost înmormântat Gavrilă Bîrluț, cel mai vârstnic veteran de război din județul Alba Cel mai varstnic veteran de razboi din județul Alba, maiorul (rtg) Gavrila Birluț, a fost inmormantat, astazi, la Galda de Jos, cu onoruri militare. Miercuri ar fi implinit varsta venerabila de 105 ani. Slujba de inmormantare a fost oficiata de preotul paroh Eugen Ciufudean și preotul Marius Aurel Savu, iar ceremonialul militar a fost asigurat de un pluton de militari din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum”, conduși de locotenentul Calin Buga. Pe ultimul drum l-au insoțit, alaturi de familia indurerata, reprezentanți ai Cercului Militar Alba Iulia și ai structurilor asociative ( colonel (rtg)… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai varstnic veteran de razboi din Alba, maiorul (rtg.) Gavrila Birluț a fost inmormantat, astazi, la Galda de Jos, cu onoruri militare. Miercuri ar fi implinit venerabila varsta de 105 ani. Slujba de inmormantare a fost oficiata de preotul paroh Eugen Ciufudean și preotul Marius Aurel Savu, iar…

- Profesorul Petre Isachi a primit, ieri, titlul de Cetațean de Onoare al municipiului Bacau. Petre Isachi a debutat in critica literara in anul 1990, in revista ”Ateneu” fiind autorul catorva sute de articole și eseuri, publicate și in alte reviste de cultura cum ar fi: ”Zburatorul”, ”Contemporanul”,…

- Distincție de excelența pentru Vasile Sarb, coordonatorul clasei de fotografie de la Școala de Arte și Meșteșuguri din Alba Iulia Vasile Sarb, coordonatorul Clasei de Fotografie din cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, a caștigat recent distincția de excelența…

- Unul dintre pasagerii dati disparuti pe feribotul italian la bordul caruia s-a declansat un incendiu in largul insulei grecesti Corfu a fost gasit in viata si evacuat de pe nava, a anuntat duminica Garda de coasta, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- La scurt timp dupa ce a fost sarbatorit la implinirea varstei de 101 ani, veteranul de razboi Ion V. Chelaru din satul Dragușani (Parava) a primit și titlul de cetațean de onoare al comunei. Titlul i-a fost adus acasa de primarul Costel Dediu, veteranul fiind intr-o perioada de refacere dupa o afecțiune…

- Filmul documentar ‘Orchestra Romana de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza’, proiect dedicat Unirii Principatelor Romane, va fi prezentat luni, la ora 19,00, pe paginile de Facebook ale Centrului de Cultura ‘Augustin Bena’ si Complexului Muzeal National ‘Moldova’ Iasi. Proiectul este…

- Filmul documentar "Orchestra Romana de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza", proiect dedicat Unirii Principatelor Romane, va fi prezentat luni, la ora 19,00, pe paginile de Facebook ale Centrului de Cultura "Augustin Bena" si Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, potrivit Agerpres.…

- La inceput de an, altruismul, umanitatea, profesionalismul si responsabilitatea și-au dat din nou mana peste granițe și au adus viata pentru alti trei romani aflati in suferinta! Datorita acordului de colaborare dintre Agenția Naționala de Transplant si Agenția Executiva de Supervizare Medicala a…