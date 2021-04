Stiri pe aceeasi tema

- Este a doua oara in aceasta saptamana cand numarul celor care au pierdut lupta cu virusul depașește 150. In ultimele 24 de ore au murit 162 de romani, iar in secțiile ATI este un nou record de internați - 1.373.Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 932.179 de cazuri de persoane…

- In Romania autoritațile au anunțat cu puțin timp in urma alte 3.743 de cazuri de coronavirus, din doar aproximativ 13.000 de teste prelucrate in ultimele 24 de ore. Au fost raportate și 60 de decese, in timp ce la terapie intensiva sunt internați 1.339 de pacienți. Județul Brașov a anunțat 170 de cazuri…

- In intervalul 13.03.2021 (10:00) – 14.03.2021 (10:00) au fost raportate 44 de decese,iar 1.232 de bolnavi sunt internați la ATI. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.192 de teste RT-PCR (8.599 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.593 la cerere) și 5.343 de teste rapide antigenice.Acceseaza…

- Valeria Andreescu, sefa DSP Dolj a fost depistata pozitiv cu coronavirus la numai trei zile dupa ce i-a fost administrat rapelul vaccinului. Si sotul ei este infectat desi si-a facut ambele doze de...

- Studiu Reveal Marketing Research 1 din 2 romani nu crede ca banii cash contribuie la raspandirea noului coronavirus. 63% dintre tinerii profesioniști sunt de aceeași parere: virusul nu se transmite prin cash. O treime dintre romani (33%) crede ca va folosi la fel de mulți bani cash și in urmatorul an.…

- Joi, 21 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 21 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 703.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 641.288 de pacienți au fost declarați…

- Joi, 14 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 684.917 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 614.545 de pacienți au fost declarați…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș, lanseaza o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii Naționale, in data de 15 ianuarie 2021, cu respectarea tuturor masurilor de ocrotire a sanatații publice, in contextul pandemiei generate…