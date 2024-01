Stiri pe aceeasi tema

- Vineri au fost identificate ultimele fragmente osoase de la Ferma Dacilor aduse la Bucuresti. Cea de-a opta victima a incendiului de la Ferma Dacilor este un copil de 11 ani. Potrivit unor surse judiciare, ultimele fragmente osoase aduse la București au fost identificate cu certitudine. Printre victimele…

- A fost identificata și a opta victima a incendiului de la Ferma Dacilor. Potrivit unor surse judiciare care au vorbit cu stiripesurse.ro, ultimele fragmente osoase aduse la București au fost identificate cu certitudine.Printre victimele incendiului de la Ferma Dacilor, a fost confirmata cea de-a…

- Un incendiu de propoarții a curmat mai multe vieți la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani. Douazeci si sase de persoane se aflau in pensiunea Ferma Dacilor din satul Tohani, acestea participand la o petrecere in seara dinaintea incendiului.Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi…

- Incendiul care a izbucnit marti dimineata la Ferma Dacilor din satul Tohani a fost lichidat, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Conform sursei citate, in continuare se lucreaza pentru inlaturarea efectelor negative si continua cautarea eventualelor victime. Cinci victime carbonizate…

- Incendiul care a izbucnit marti dimineata la Ferma Dacilor din satul Tohani a fost lichidat, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Conform sursei citate, in continuare se lucreaza pentru inlaturarea efectelor negative si continua cautarea eventualelor victime. Cinci victime carbonizate…

- Incendiul care a izbucnit marti dimineata la Ferma Dacilor din satul Tohani a fost lichidat, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Conform sursei citate, in continuare se lucreaza pentru inlaturarea efectelor negative si continua cautarea eventualelor victime. Cinci victime carbonizate…

- Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) a publicat, joi, raportul final de investigatie in cazul accidentului aviatic produs, in martie 2022, in apropierea aerodromului Strejnic, soldat cu decesul pilotului Dan Stefanescu.

- Femeia care a fost strivita ieri in fata unui bloc din Capitala, de o alta femeie care a cazut de la etajul 5, a murit in aceasta dimineata, la spital. Coincidentele care ies la iveala in urma investigatiilor sunt incredibile. Victima era contabil, la fel ca cea care a omorat-o fara voie. De altfel,…