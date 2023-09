Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs, in aceasta dimineața, la ora 9:16, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la adancimea de 130 de km. Tot astazi, la ora 6:56 s-a produs un seism mai mic, de magnitudine…

- Gheorghe Marmureanu, reputatul seismolog roman, a oferit informații legate de posibilitatea unui cutremur devastator in viitorul apropiat, care ar putea afecta teritoriul Romaniei. Anunțul a fost facut in contextul recentului cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter, care a avut loc in…

- In contextul cutremurului cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter, care a avut loc in zona Olteniei cu doar o zi in urma, Marmureanu a adus in discuție importanța ințelegerii fenomenului seismic și a impactului acestuia asupra diverselor regiuni ale țarii. Marmureanu a subliniat ca exista diferențe…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs in aceasta dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, din judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri…

- Un cutremur de magnitudine 4,1 a avut loc vineri in Buzau. Seismul s-a produs la ora 15.23 la adancimea de 153 kilometri, in județul Buzau, scrie Mediafax.„In ziua de 07.07.2023, 15:23:10 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.1, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richer s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 03:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie digi24.ro .