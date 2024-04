A fost finalizat parcul, din fața Primăriei comunei Gârbova Cetațenii din comuna Garbova se pot bucura de un nou parc, situat in fața primariei. Loc de relaxare și recreere, atat pentru tineri cat și pentru varstnici sau turiști. „Amenajarea parcului din localitatea Garbova a fost primita cu entuziasm de catre categoria de varsta cea mai tanara, care, de acum se poate bucura de beneficiile […] The post A fost finalizat parcul, din fața Primariei comunei Garbova first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

