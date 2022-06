A fost dezvăluit salariul lui David Popovici! Cu cât îl plătește DINAMO pe campionul mondial David Popovici (17 ani) impresioneaza la Campionatul Mondial de Natație din Ungaria, acolo unde a luat aurul la 200m liber și e in semifinale la 100m liber. Sportivul care a atras atenția la Jocurile Olimpice de la Tokyo a refuzat sa plece in SUA, acolo unde era dorit de universitați de top și a continuat in Romania. Dupa Jocurile Olimpice, in septembrie 2021, Popovici a decis sa paraseasca CSA Steaua pentru a reprezenta rivala CS Dinamo. Inotatorul este platit de CS Dinamo, care aparține de Ministerul de Interne. El incaseaza un salariu lunar de 7.000 de euro, potrivit Eurosport, fiind platit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

