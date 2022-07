Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna geomagnetica, cauzata de „gaura CYCLOPS din atmosfera Soarelui”, va lovi Pamantul, miercuri, ?i ar putea afecta rețeaua electrica și sateliții. Vestea vine dupa ce la inceputul saptamanii trecute, o erupție solara masiva aproape a lovit planeta noastra. Deși nu a afectat Pamantul, erupția…

- Membrii parlamentului Canadei vor primi butoane de panica pentru a suna la poliție in caz de urgența, pe fondul creșterii in ultima perioada a harțuirii, intimidarii și amenințarilor cu violența la adresa lor, informeaza BBC . Ministrul siguranței publice, Marco Mendicino a anunțat aceasta decizie.…

- Mai intai sa-l prezentam cititorului pe autorul carții semnalate astazi, deoarece, in mod cert, este puțin cunoscut. Michael V(arujan) Magharian, nascut in 1961, locuiește in Toronto, Ontario, Canada din 1995, de cand a emigrat din București la treizeci și patru de ani, cu soția și doi copii.…

- Oficialii din domeniul sanatații din Montreal vaccineaza populația impotriva variolei maimuței . Sunt vizate persoanele care prezinta un risc ridicat de a contracta boala. Printre cei care primesc vaccinurile se numara persoanele care au fost in contact cu cazuri confirmate in ultimele 14 zile, pe fondul…

- Autoritatile canadiene au anuntat sambata moartea a patru persoane in estul tarii, lovit de furtuni violente care au lipsit de curent electric aproximativ 900.000 de case din provinciile Ontario si Quebec, noteaza AFP. Politia din Ontario a inregistrat pe Twitter trei morti si mai multi raniti, victime…

- Gaura neagra supermasiva din centrul galaxiei noastre se numește Sagittarius A* (Sgr A*), se afla la 26.000 de ani lumina de Terra și are o masa de 4 milioane de ori mai mare decat cea a Soarelui. Colaborarea EHT, care in 2019 a obținut prima imagine a unei gauri negre, a anunțat joi ca a obținut o…

- Oamenii de știința au folosit probe de la pacienți supuși unor operații chirurgicale și au gasit particule de plastic in 11 cazuri din 13, arata un studiu recent citat de The Guardian. Cel mai frecvente au fost microparticulele de polipropilena, și de tereftalat de polietilena sau PET, folosite in ambalaje…