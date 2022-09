A fost creat Marius, robotul român care îți păzește locuința! Mai mulți elevi din Constanța, de la Asociatia „Informatica pentru viitor”, au inventat un robot care pazește locuința. Ambițioșii elevi s-au gandit ce ar putea face pentru ca fiecare dintre noi sa avem mai multa siguranța in locuințe. Și așa au creat un robot care folosește circuite integrate de ultima generație pe care le-au incorporat intr-o carcasa. Marius – acesta este numele care i-a fost dat robotului. El detecteaza persoanele straine din casa, lanseaza un avertisment sonor și transmite o alerta printr-o aplicație pe telefon. Elevii de școala generala, pasionați de informatica, sunt coordonați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

