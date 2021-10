Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier provocat, in 30 august 2020, de mașina SPP in care ministrul Lucian Bode se „odihnea” pe bancheta din spate a fost clasat de Secția Parchetelor Militare, au declarat, marți, reprezentanți ai Parchetului General. In urma accidentului au fost ranite doua persoane din autoturismul lovit,…

- Procurorii militari au clasat dosarul deschis ca urmare a accidentului din august anul trecut, provocat de masina SPP in care se afla Lucian Bode, pe atunci ministru al transporturilor. Solutia a fost dispusa cu 10 zile in urma de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Potrivit…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului General au clasat dosarul deschis ca urmare a accidentului din august 2020, provocat de masina SPP in care se afla Lucian Bode, actual ministru de Interne si interimar la Justitie, pe atunci ministru al Transporturilor. Solutia a fost dispusa in urma cu 10…

- Dosarul accidentului in care a fost implicata mașina lui Lucian Bode a fost clasat de Secția Parchetelor Militare din Parchetul General. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca dosarul accidentului a fost clasat. Conform surselor citate, nu s-au intrunit elementele constituitive ale…

- Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului general a clasat dosarul accidentului in care a fost implicat anul trecut fostul ministru al Transporturilor din Guvernul Orban, Lucian Bode, actual ministru de Interne și de Justiție in Guvernul Cițu, au transmis surse judiciare pentru G4media.ro.…

- Dosarul, preluat de Parchetul General, este inca „in faza administrarii probatoriului”, a transmis instituția, la solicitarea HotNews . Accidentul s-a produs pe DN7, intre Pitești și Rm. Valcea, pe 30 august 2020. Lucian Bode, 46 de ani, acum ministru de interne, la acea data deținatorul portofoliului…

- In 30 august se implinește un an de la accidentul rutier provocat de mașina SPP in care ministrul Lucian Bode se „odihnea” pe bancheta din spate. Mașina oficialului a depașit o coloana de autovehicule aflate in trafic, pe linie continua, apoi a lovit un autoturism care circula din sens opus. Au fost…

- Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, inca nu a reușit sa iși faca o echipa completa pentru Comitetul Director. Postul de director de ingrijiri medicale va ramane in continuare vacant și ocupat de un director interimar. Motivul este legat de faptul ca niciunul dintre…