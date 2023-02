Un iesean a invocat „legitima aparare" dupa ce a fost amendat de politisti pentru scandalul provocat in propriul apartament. M.T. fusese amendat la inceputul lunii martie a anului trecut cu 1.000 de lei dupa ce lovise in tavanul apartamentului cu un obiect contondent si tipase dupa ajutor, fara a exista insa un pericol real. Barbatul a contestat amenda, spunandu-le judecatorilor ca de fapt se aflase in stare de legitima aparare, „pe fondul suferintelor si vatamarilor pe care i le cauzeaza vecinii prin hartuiri, loviri si alte violente savarsite sisstematic, zi de zi, cat timp se afla acasa". Ieseanul…