Un vulcan din Indonezia cunoscut drept ''copilul'' legendarului Krakatau (sau Krakatoa) a erupt joi aruncand in aer o coloana de cenusa in timp ce pe versantii sai s-au prelins suvoaie de lava topita, informeaza AFP.



Anak Krakatau (copilul lui Krakatau), o mica insula vulcanica formata la o jumatate de secol dupa eruptia mortala a vulcanului Krakatoa din anul 1883, s-a trezit la viata in ultimele saptamani, din craterul sau fiind expulzate roci incinse si cenusa.



Zona Krakatau, care formeaza o mica insula in stramtoarea Sunda, intre insulele Java si Sumatra, este nelocuita,…