A doua generaţie de căşti Apple de realitate mixtă ar putea avea patru modele Amanata deja de mai multe ori, lansarea primei casti Apple de MR ar putea avea, totusi, loc in 2023, insa aceasta va fi doar primul dintr-o noua serie de produse ale companiei americane. Peste doar doi ani, Apple ar urma sa iasa deja pe piata cu o a doua generatie de casti de MX, sustine analistul chinez Ming-Chi Kuo. A doua generatie va fi compusa din nu mai putin de patru casti. Doua dintre acestea vor fi high-end, iar doua vor fi low-end, urmand sa existe diferente clare de performanta si pret. Asamblarea castilor Apple din a doua generatie va cadea in sarcina Foxconn si Luxcaseict, conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Xiaomi și producatorul de automobile Geely, ambele din China, se numara printre cei care au inregistrat o creștere a vanzarilor in ultimele luni in Rusia, arata datele din industrie, relateaza CNN . In ultimul an, sute de companii cu activitatea la nivel internațional au parasit Rusia ca raspuns…

- In luna iunie, la Worldwide Developers Conference, Apple ar putea sa-si prezinte, in sfarsit, prima casca de realitate mixta, sustin sursele citate de Bloomberg. La ultima strigare pe surse, in carti era o prezentare in luna aprilie, dar se pare ca au aparut noi complicatii, pentru care a fost necesara…

- A doua generatie de HomePod va intra pe piata in luna februarie cu vechiul design, dar cu o serie de caracteristici noi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Astfel, Apple ar fi renuntat sa mai dezvolte o pereche de ochelari de realitate augmentata la care lucra deja de ceva vreme, sustin sursele anonime citate de Bloomberg. Ochelarii in cauza ar fi urmat sa fie usori, pentru a fi purtati confortabil de utilizatori – spre deosebire de castile de VR, care…

- Guvernul din Taiwan a declarat sambata ca va amenda Foxconn, cel mai mare producator de electronice pe baza de contract din lume si principalul contractor al Apple, pentru o investitie neautorizata intr-un producator chinez de cipuri, chiar si dupa ce firma taiwaneza a declarat ca va vinde participatia…

- Analistul chinez Ming-Chi Kuo spune ca cele mai recente informatii care au ca sursa partenerii Apple arata ca gigantul american va incepe livrarile primei sale casti de XR mai tarziu decat era initial planificat. Pana acum, sursele din industrie sustineau ca Apple va incepe livrarile in al doilea trimestru…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…