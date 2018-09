Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia poarta verigheta la gat, nu pe inelar. Sa fie o promisiune facuta iubitului ei? Nicidecum, ne-a lamurit cantareața. Culmea, ea a primit bijuteria nu de la un barbat, ci de la o femeie! Alina Eremia traverseaza o perioada foarte buna atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Are…

- Alina Eremia este una dintre cele mai populare vedete din showbizul autohton și trebuie sa se ridice la inalțimea așteptarilor fanilor ei. Vedeta face mult sport pentru a se menține in forma, dar are mare grija și la alimentație, mai ales dupa ce a reușit sa slabeasca zece kilograme. (Citește și: Alina…

- Andreea Marin a trecut printr-un moment mai puțin obișnuit in timp ce se afla in platoul unei emisiuni. Vedeta a fost sunata de fiica ei care era neliniștita pentru ca nu o gasea nicaieri pe mama ei.

- Andreea Marin traiește o noua poveste de dragoste, alaturi de diplomatul Adrian Brancoveanu, si se gandește sa devina din nou mama. Andreea Marin, marturisire SOCANTA. "Am ajuns in punctul in care sa ma gandesc la un gest extrem!" "Imi mai doresc un copil, ne mai dorim, toti trei...…

- Gafele Vioricai Dancila sunt la ordinea zilei, iar premierul Romaniei a ajuns ținta glumelor internauților și nu numai. Mai nou, și vedetele TV sunt oripilate de cum se prezinta situația in țara noastra. Un cunoscut prezentator TV le-ar fi spus unor studenți in fața carora vorbea ca Viorica Dancila…

- Vedeta nationalei de fotbal a Braziliei, Neymar (PSG), spune ca daca s-ar fi aflat pe teren la meciul nationalei tarii sale contra Germaniei (1-7), din semifinalele CM 2014, rezultatul ar fi fost cu totul altul. ''Mi-as dori foarte mult sa se rejoace acest meci. Cu mine pe teren. Cred ca rezultatul…

- Foștii colegi de la Botosani ai lui Olimpiu Moruțan, noul mijlocas de la FCSB, dezvaluie ca fotbalistul nici macar nu s-a mai antrenat cum a facut-o pana la finalul anului trecut, cand a semnat cu clubul lui Becali.