- Prima transa de Molnupiravir a ajuns, miercuri seara, la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala. Conform directorului medical Adrian Marinescu, este vorba despre o cantitate de 700 de cutii care vor ajunge pentru 700 de pacienti.Tratamentul va fi administrat pacientilor chiar de astazi,…

- Mai multi retaileri vor retrage de pe piata un sortiment de biscuiti cu ovaz fara zahar adaugat dupa ce a fost descoperita prezenta unui corp strain de natura metalica, potrivit unor anunturi postate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Producatorul biscuitilor este compania spaniola…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca exista posibilitatea sa se ajunga la un conflict armat in Ucraina, iar Romania se pregateste pentru ce este mai rau. “Am discutat despre situatia strategica din zona si despre faptul ca exista posibilitatea ca sa se ajunga la un conflict armat. Daca ne…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiunea pentru stagiul militar obligatoriu”, a afirmat Vasile Dincu,…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu a avut, joi, o discutie telefonica cu secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, pe tema situatiei de securitate din zona Marii Negre, a prezentei NATO pe flancul estic, respectiv a suplimentarii prezentei SUA in regiune. ”Ministrul Apararii nationale, Vasile…

- Serviciul Roman de Informații a avut o activitate intensa in sfera achizițiilor publice, intre Craciun și Revelion. Mai exact, pe 28 decembrie, la trei zile de la Craciun, cand toata lumea se pregatea de Revelion, Institutul pentru Tehnologii Avansate (ITA) – structura a SRI a atribuit un contract,…

- Mos Craciun se protejeaza de COVID-19. El s-a vaccinat, joi, la Institutul “Marius Nasta” din Capitala. Astfel, nu risca sa intre in carantina in noaptea in care toata lumea il așteapta cu daruri. Moș Craciun a facut doza 3 de rapel (booster) la Centrul de vaccinare de la Institutul “Marius Nasta” din…

- Vasile Dincu a anuntat, la Profit News, ca social-democratii doresc Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Finantelor in cazul in care premierul desemnat va fi de la PNL. Presedintele Consiliului National al PSD susține ca in cazul in care premierul desemnat va fi de la unul dintre partide,…