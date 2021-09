A câta oară mă înşeli, dragă Mioară? A câta oară? Florin Tanasescu Nu fac scandal in public. Nu strig in gura mare: „Ia-ti fustele si du-te la maica-ta!”. Nu urlu ca disperatul: „Piei din fata mea!”. Nimic din toate astea. Doar te intreb: Miorita laie, laie bucalaie, de ce-o facusi de oaie? Stiu, ai vrea sa dam timpul inapoi. Pai, asta facem. Mergem dupa turma, cu magarii in fata. De trei decenii incoace. Vrei sa rezolvam ca niste fiinte mature toata tevatura asta? Te intreb: Mai sunt eu om, pe-un picior de plai, in care, cu jumatate de gura, unii imi spun „Mai stai!”, iar altii ma-ndeamna: „Pleaca, ca nu mai e de trai!”. Miorita laie, laie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

