A blocat în trafic maşina soţiei şi i-a furat telefonul Politistii de la Sectia 1 Craiova au dinspus retinerea unui barbat de 51 de ani, acuzat de furt si incalcarea ordinului de protectie. Potrivit oamenilor legii, pe data de 4 iunie, barbatul a blocat in trafic autoturismul condus de sotia sa, dupa care i-a sustras un telefon mobil. Si asta in conditiile in care, in decembrie 2021, Judecatoria Craiova a emis un ordin de protectie pe numele barbatului. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca incidentul a avut loc pe data de 4 iunie, pe strada Elena Teodorini din Craiova. „Politistii au stabilit ca la data de 4 iunie, in timp ce conducea un autoturism… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

