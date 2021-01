Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Dodd, un barbat din Anglia in varsta de 30 de ani, mare fan al artistei canadiene Celine Dion, a renunțat la numele lui și l-a preluat, legal pe al cantareței preferate, intr-o zi in care a baut peste masura și a vazut-o pe artista canadiana la televizor, potrivit mirror.co.uk, citata de Știrile…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca a spus ca va petrece trecerea dintre ani acasa, cu familia. Boc a mențioant ca nu va exista nicio excepție și ca deja a refuzat invitațiile de la alte persoane, care doreau sa își petreaca Revelionul cu el. …

- Cinci parcometre au fost vandalizate in noaptea de 26 spre 27 decembrie in Centrul Sucevei, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Este vorba de parcometrele din urmatoarele locații: Centrul Comercial Bucovina, str. Vasile Bumbac – zona Apropo Cafe, Finanțe și E.On și str. Ștefan cel Mare – parcul…

- Intr o societate unde lumea se cearta pe retelele de socializare daca exista sau nu virusul SARS CoV 2, daca vaccinul este sau nu eficient, in tot acest timp, 24 de ore din zi, oamenii legii asigura respectarea masurilor pentru a stopa raspandirea infectiei.De altfel, putini sunt cei care isi arata…

- Președintele Klaus Iohannis le atrage atenția romanilor sa stea acasa de Craciun și Revelion, daca vor sa le fie bine.”Am observat ca multa lume e interesata ce va fi de Craciun și Anul Nou, toate restricțiile raman in vigoare și de Craciun, și de Anul nou. Masurile sunt gandite pentru a ne proteja…

- De cațiva ani buni, Iulia Vantur (40 de ani) este stabilita in India, unde are o cariera de succes in muzica și film. Recent, actrița a revenit pe platourile de filmare. Iulia Vantur a revenit pe platourile de filmare. Ce spune despre relația cu Salman Khan? „Suntem in studio, filmam. Avem o mica pauza…

- Italienii nu vor putea participa la slujba din noaptea de Craciun si nu se vor putea deplasa intre regiuni in perioada sarbatorii, a declarat miercuri un oficial din Ministerul Sanatatii, in timp ce tara se lupta cu un nivel ridicat al tatelor de infectare si al deceselor, transmite Reuters.