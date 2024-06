Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat ca isi doreste ca alegerile locale sa aduca o schimbare de paradigma in Romania, fiind nevoie de oameni cu viziune, astfel incat oportunitatile oferite de fondurile europene, nationale sau locale sa nu fie irosite. „Cetatenii Romaniei isi vor alege reprezentantii…

- Mai sunt doar doua zile pana la alegerile locale si europarlamentare de duminica si autoritatile dau asigurari ca sunt in grafic cu pregatirea celor doua scrutine care au loc simultan. In total au fost tiparite peste 100 de milioane de buletine de vot spune, purtatorul de cuvint al Guvernului Mihai…

- Doi candidați sunt pentru primaria Sic, la alegerile locale de duminica. Primarul in funcție, unul dintre cei mai longevivi din Romania, iși incheie al optulea mandat. Ioan Sallai a devenit primar in 1992. In 2020 a caștigat alegerile cu 84% din voturi. Pana in 2004, Sallai a candidat din partea UDMR,…

- Pentru alegerile locale și europarlamentare de duminica, in Romania sunt organizate aproximativ 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu și adresa de reședința. Pe 9 iunie, se voteaza primari pentru fiecare municipiu, oraș sau comuna, consilieri locali, președinți de…

- Senatoarea Diana Sosoaca a anuntat miercuri ca se gandeste foarte serios sa candideze la Primaria Iasi, acuzandu-l pe edilul Mihai Chirica de ”inalta tradare”, intrucat acesta sustine independenta Republicii Moldova si nu unirea cu Romania.

- Comunicat de presa PNL Alba: Trei liberali din Alba conduc alegerile prezidențiale, europarlamentare și locale pentru PNL PNL Alba transmite intr-un comunicat de presa ca ”PNL i-a desemnat ieri pe cei trei lideri liberali care vor conduce la nivel național campaniile din acest an ale partidului. Toți…

- V.Stoica Pe 8 Martie, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul…

- Executivul a aprobat, luni, Hotararea de guvern privind calendarul alegerilor pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai și se va incheia pe 8 iunie 2024. „Guvernul a aprobat astazi (luni -n.r.) calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile…