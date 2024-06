Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca fiecare presedinte de filiala, cu echipa de conducere a filialei, isi stabilesc cu cine vor face majoritatile, dupa alegeri, el precizand ca PNL a lasat libertatea fiecarei filiale sa isi aleaga formatiunea politica cu care va face majoritatea in…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca le-a spus liberalilor, vineri la evenimentul de lansare a candidatilor PNL Suceava, ca nu a venit ca sa spuna vorbe goale, ci sa povesteasca ce au facut administratiile liberale care „au dezvoltat comunitatile, au avut grija ca toate oportunitatile si potentialul de care…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a participat la evenimentul de lansare a candidatilor liberali pentru alegerile locale din judetul Salaj.„Trebuie sa pastram valorile oamenilor care au promovat iubirea de țara. Am foarte mare incredere in tineri.

- Plecarea unor primari de la PNL la PSD este „o actiune politica gresita, care slabeste actuala coalitie si pune in pericol realizarea proiectelor majore pentru tara”, susține presedinta PNL Sibiu Raluca Turcan. Lucruri incorecte, pana la urma, intre doi parteneri de guvernare. Turcan crede ca edili…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, duminica, la Ianca, in judetul Braila, acolo unde liberalii si-au anuntat candidatii la alegerile locale, ca este important ca politicienii sa stea de vorba cu oamenii, sa le explice ce s-a facut bine in guvernarea liberala, dar si ceea ce nu s-a facut. ”Un…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, aflat in vizita in Republica Moldova, a vorbit, sambata, despre pericolul reprezentat de partidele populiste si extremiste. ”In vremuri grele si complicate ne trebuie echilibru”, a afirmat Ciuca.”Am fost de curand, saptamana trecuta, weekendul trecut, de fapt,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, considera ca ”liniștea” Romaniei in ceea ce privește un eventual al Rusiei se poate schimba in urmatorii ani. ”Nu ne bazam doar pe NATO in caz de un atac al Rusiei dar nu se pune problema sa fim atacați in urmatorii 5-8 ani de zile. Le trebuie timp sa recapaciteze…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat, vineri seara, verdictul in procesul Rosia Montana, referindu-se la faptul ca, dupa 9 ani de procese, Romania obtine o decizie definitiva si executorie. „Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde,…