- In inima Municipiului Turda, un proiect de revitalizare iși propune sa transforme centrul istoric intr-un punct de atracție remarcabil, unde istoria intalnește inovația intr-un dans arhitectural spectaculos. Alaturi de Teatrul de vara, care iși revendica locul ca inima culturala a orașului, acest proiect…

- Descopera istoria din spatele campaniei Zbor24.ro - bilete de avion online - direct de la fondatori - Ionel Gonța și Victor Afteni, doi prieteni vizionari, care și-au propus sa transforme calatoriile, din aspirații, in activitați accesibile pentru toți! Cine sta in spatele companiei?O echipa formata…

- Dragostea de Maramureș le-a fost far calauzitor membrilor delegației care zilele acestea a reprezentat județul nostru in cadrul ITB Berlin, cel mai mare și important targ de turism din lume. Ediția din acest an a ITB Berlin (Internationale Tourismusborse Berlin) s-a desfașurat in perioada 5–7 martie…

- Spectacolul "Festivalul martisorului" ce se organizeaza in municipiul Tulcea se afla la a XVI a editie anul acesta. Spectacolul cultural artistic "Festivalul martisorului", editia a XVI a, va avea loc miercuri, 6 martie 2024, incepand cu ora 10:00. Evenimentul va fi gazduit la Sala de festivitati a…

- Uniunea Democrata Turca din Romania organizeaza cea de a XX a editie a simpozionului "Implicarea femeii turce in societatea contemporana" vineri, 1 martie 2024, ora 12.00, la Biblioteca Judeteana "I.N.Roman" din Constanta. Simpozionul este organizat de Comisia de femei a UDTR si are ca tema de dezbatere…

- Gala Leadership Feminin Dambovița a ajuns la ediția a treia! Organizat de Camera de Comerț Dambovița, evenimentul – unic la nivelul județului nostru – este dedicat recunoașterii și celebrarii realizarilor remarcabile ale femeilor din diverse domenii, precum și promovarii egalitații de gen și susținerii…

- Vineri, 16 februarie, a fost Ziua Porților Deschise la Palatul Administrativ al județului Argeș, eveniment care a avut loc la sediul din Piața Vasile Milea nr. 1 din Pitești. Citește și: Sute de pensionari din Pitești, la dezbaterea despre noua lege a pensiilor N-a fost insa doar prezentarea in fața…

- Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary” s-a alaturat proiectului „Blind Date With a Book”, care se desfasoara in perioada 12 – 23 februarie 2024. Scopul proiectului este a atrage tinerii la biblioteca si de a-i indemna sa citeasca. Proiectul se adreseaza utilizatorilor cu varsta de peste 14 ani, pasionati…