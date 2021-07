Stiri pe aceeasi tema

- La Atena, a inceput cea de-a treia runda de negocieri pe marginea proiectelor Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica Moldova si Republica Elena și Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea acestuia. Delegația Republicii Moldova, din care fac parte reprezentanti ai Ministerului…

- La Atena, a demarat cea de-a treia runda de negocieri pe marginea proiectelor Acordului in domeniul securitatii sociale intre Republica Moldova si Republica Elena și Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea acestuia.

- Astazi, a fost dat startul celei de-a doua runde de negocieri pe marginea proiectului Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova și statele membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (EFTA). Evenimentul are loc in format de videoconferința și se desfașoara in perioada 30 iunie – 2 iulie.…

- Astazi, 27 iunie, se implinesc 7 ani de la semnarea Acordului de Asociere intre Republica Moldova și Uniunea Europeana. Acordul reprezinta un nou cadru juridic, stabilit pentru avansarea relațiilor dintre RM și UE in toate sectoarele de interes și include crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat…

- Președintele Maia Sandu va efectua o vizita oficiala la Roma, la invitația președintelui Italiei, in perioada 18-20 iunie. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, oficialii vor discuta despre cooperarea in mai multe sectoare, relațiile comerciale, precum și despre situația diasporei…

- Republica Moldova a redus cu aprox. 69% emisiile de gaze cu efect de sera (GES) fața de anul 1990, depașind cu 4% angajamentele sale in cadrul Acordului de la Paris, incluse in țintele intermediare pentru anul 2020. Anunțul a fost facut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului (MADRM)…

- Cetațenii moldoveni care muncesc legal in Spania vor primi prestații sociale. In perioada 21-22 aprilie 2021 are loc cea de-a treia runda de negocieri pe marginea proiectului Acordului in domeniul securitații sociale intre Republica Moldova și Regatul Spaniei și a proiectului Aranjamentului administrativ…