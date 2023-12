A apărut ediția online a nr. 227 (decembrie 2023) al revistei Caiete Silvane Publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei Municipiului Zalau. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tiparita va fi distribuita incepand de miercuri, 13 decembrie a.c. Lectura placuta și … sarbatori fericite! Daniel Sauca Redactor-șef Daniel Sauca, Cultura viitorului 1Viorel Mureșan, „Barbații mint cu sinceritate” 2Imelda Chința, Fenomenul Ștefan Augustin Doinaș 4Daniel Mureșan, Cronica discului, Mangini – Invisible Signs 5Carmen Ardelean, De juventutem 6Versuri de Caliopia Tocala 7Marcel… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

