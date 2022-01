Stiri pe aceeasi tema

- Un cercetator din Cipru a decoperit o noua tulpina de coronavirus in care sunt combinate variantele Delta și Omicron, la peste 25 de cazuri. Conform Bloomberg, Leondios Kostrikis, profesor de științe biologice la Universitatea din Cipru, a numit tulpina “Deltacron”, din cauza semnaturilor genetice asemanatoare…

- Un cercetator din Cipru a descoperit o tulpina de coronavirus care combina variantele delta și omicron, a anunțat Bloomberg News. Leondios Kostrikis, profesor de științe biologice la Universitatea din Cipru, a numit tulpina “deltacron”, din cauza semnaturilor genetice asemanatoare cu omicron in cadrul…

- Un cercetator din Cipru a descoperit o tulpina de coronavirus care combina variantele delta și omicron, a anunțat Bloomberg News. Leondios Kostrikis, profesor de științe biologice la Universitatea din Cipru, a numit tulpina „deltacron”, din cauza semnaturilor genetice asemanatoare cu omicron in cadrul…

- Creșterea numarului de cazuri de Omicron la nivel mondial ar putea crește riscul apariției unei noi și mai periculoase variante de COVID-19, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), potrivit AFP. Deși, varianta se raspandește ca un foc de paie in intreaga lume, se pare ca este mai puțin patogena…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 in țara noastra. Este vorba despre un barbat de 56 de ani din Brasov, sotul femeii care a fost confirmata cu aceeasi tulpina, la sosirea din Africa de Sud. ”Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2…

- Profesorul universitar Simona Ruța, șefa disciplinei de Virusologie de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, a declarat, la Digi24, ca este improbabil ca noua varianta a coronavirusului, Omicron, descoperita in Africa de Sud, sa ocoleasca total protecția oferita de vaccinurile…

- Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica, a declarat ca noua tulpina Omicron nu da forme mai severe de boala si inca nu exista date atat de ingrijoratoare despre transmisibilitatea acesteia. O problema reala ar putea fi data de capacitatea testelor rapide de a depista tulpina si de a indica…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…