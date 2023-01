Stiri pe aceeasi tema

- Goodyear, care are un obiectiv declarat de a introduce prima sa anvelopa 100% durabila pana in 2030, face pași catre acel viitor cu o anvelopa demonstrativa dezvaluita la CES saptamana trecuta.Fabricata din materiale 90% durabile, anvelopa demonstrativa a trecut deja toate testele de reglementare și…

- Autoritațile ruse cred ca au „avansat semnificativ” deja pe calea demilitarizarii, pe care au numit-o unul dintre obiectivele razboiului impotriva Ucrainei. Informația este transmisa de Agenția rusa de propaganda RIA Novosti, care il citeaza pe secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare, in conformitate cu OUG 27/2022, o suma de peste 7,7 miliarde lei, conform unui comunicat de presa. Pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, un numar total de 87 de societati au depus 730 de cereri,…

- Prețurile la anvelopele de iarna au crescut cu aproximativ 24% in 2022 fața de anul precedent, arata un raport OLX. In iarna anului 2021 romanii au achiziționat anvelope cu un cost mediu de 594 lei, in timp ce acum aceleași anvelope costa 737 lei. Conform datelor celei mai mari platforme de anunțuri…

- Compania de stat chineza, China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), va construi lotul 3 al Autostrazii de Centura A0 București Nord, iar tronsonul de 8,6 km dintre Afumați și Cernica ce va costa aproape 400 milioane de lei trebuie sa fie gata in doi ani și jumatate. Constructorul are…

- Regulile, cunoscute sub numele de notificarea privind definirea pietei UE, dateaza din 1997 si ajuta autoritatile de reglementare sa masoare puterea unei companii de stabilire a preturilor intr-o fuziune sau puterea acesteia de a exclude rivalii intr-un caz antitrust. Informatiile pot ajuta autoritatile…

- de Octavian Badescu Conform statisticilor, oamenii muncesc in jur de 30-40 de ani si mai traiesc dupa aceea undeva intre 5 si 15 de ani, in medie. Putem deci spune ca viata de pensionar dureaza cam un sfert, maxim o treime din viata profesionala, in care contribui pentru pensie. Contributia depaseste…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei anunța ca se pregatește un act normativ pentru romanii care vor sa-și monteze panouri fotovoltaice. Decizia a fost luata saptamana trecuta și vizeaza deblocarea și punerea in funcțiune a instalațiilor. Masura vine in contextul in care au fost…