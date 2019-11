Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si burnita in cinci judete din zona Moldovei, valabile pana la ora 23:00, anunța AGERPRES.Citește și: Klaus Iohannis a decorat-o astazi- Cine este cea care are contracte in derulare…

- Barbatul din Botoșani „renascut” dupa șase ani de boala, in urma unui transplant de rinichi, povestește ca singura sa șansa era sa fie compatibil cu un donator in moarte cerebrala. Șansa i-a suras la Iași, abia a cincea oara. In zona Moldovei sunt peste 400 de pacienți care așteapta un rinichi, scrie…

- Meteorologii au emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in urmatoarele doua ore in doua judete din zona Moldovei, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 15:00, in localitati din judetele Botosani si Iasi, va continua sa…

- Meteorologii au emis, luni, o noua avertizare nowcasting Cod galben de ceata si burnita, valabila in urmatoarele doua ore pe raza mai multor localitati din regiunea Moldovei, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 14:00, in zone din judetele Bacau,…

- In timp ce in Capitala Republicii Moldova este sarbatorit hramul localitații Chișinau "Acoperamantul Maicii Domnului", in capitala istorica a Moldovei, municipiul Iași, Biserica Ortodoxa Romana o praznuiește pe Sfanta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

- Asociația Cineaștilor Independenți Alternative Cinema și Casa de producție Rova Film in parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” din Chisinau, Uniunea Cineastilor din Romania, Centrul National al Cinematografiei

- Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a organizat, marti, la Barlad, in colaborare cu Federatia Internationala a Comunitatilor Educative (FICE) Romania, dezbaterea regionala cu tema "Opinia copiilor si tinerilor din sistemul de protectie a copilului conteaza",…

- Hidrologii au emis marti seara noi atentionari Cod galben de inundatii pe rauri din judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Bacau, Vrancea si Galati, valabile pana la ora 23:00. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor…