90.000 de europeni ar putea muri anual! Cea mai mare amenințare Daca nu se face nimic, 90.000 de europeni ar putea muri anual din cauza caniculelor pana la sfarșitul acestui secol, aceasta fiind cea mai mare amenințare sanitara legata de clima, avertizeaza Agenția europeana a mediului (AEE). Fara masuri de adaptare și in cadrul unui scenariu de incalzire planetara cu 3 grade Celsius de aici pana in 2100, 90.000 de europeni ar putea muri in fiecare an din cauza caniculelor, estimeaza AEE. Canicule care includ și invazii de lacuste și alte insecte periculoase. La o incalzire cu 1, 5 grade Celsius potrivit acordului de la Paris, cifra este s-ar reduce la 30.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

