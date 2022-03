90% dintre ucraineni riscă să ajungă sub limita sărăciei din…

Noua din zece ucraineni s-ar putea confrunta cu saracie și vulnerabilitate economica extrema daca razboiul din Ucraina va dura pana anul viitor, fapt ce ar elimina progresul economic realizat in ultimele doua decenii in aceasta țara, conform Programului pentru Dezvoltare al ONU (UNDP), citat de Reuters. Achim Steiner, administratorul UNDP, spune ca agenția pe care o coordoneaza lucreaza cu guvernul de la Kiev pentru a evita cel mai negativ scenariu, acela in care economia ucraineana se prabușește – scopul este acela de a oferi bani familiilor pentru ca acestea sa poata cumpara hrana, sa supraviețuiasca…