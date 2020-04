Stiri pe aceeasi tema

- Inca sase decese au fost inregistrate astazi in Romania, bilantul ajungand la 168, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.Deces 163Barbat, 86 ani din jud. Botosani. Internat in data de 23.03.2020 in SCUJ Botosani in Sectia de Chirurgie, Accident casnic, Diabet zaharat. Data deces 31.03.2020. S au…

- 3.613 de persoane au fost confirmate pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 430 de cazuri noi de imbolnavire. Dintre persoanele infectate, 329 au fost declarate vindecate…

- Cifre de ultima ora din una din cele mai afectate țari, unde coronavirusul face ravagii. Un numar de 864 de noi decese provocate de COVID-19 au fost raportate, miercuri, in Spania. Bilanțul ajunge, astfel, la 9.053 de morți și la 102.136 de persoane infectate, conform abc.es, conform Mediafax.Citește…

- Ministerul Sanatații din Romania a anunțat pe pagina sa de Facebook inca 7 decese de pe urma infectarii cu coronavirusul COVID-19, unele persoane fiind moarte de cateva zile, insa rezultatele testelor fiind cunoscute abia sambata.

- Pana astazi, 28 martie, in Romania, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, adica de ieri, au fost…

- Primul caz de infectie cu COVID-19 in Romania a fost inregistrat in data de 26 februarie, in urmatoarele 12 zile fiind confirmate cate unul – doua cazuri zilnic. Incepand cu data de 10 martie, trendul ascendent s-a accelerat, potrivit unei analize publicate pe site-ul INSP. Pana in prezent, sunt 906…

- Ministerul Sanatații din Romania a confirmat, pe seara, șase cazuri noi de COVID-19. Toate aceste cazuri ar fi intrat in contact cu o tanara de 26 de ani din Hunedoara. Mai jos redam mesajul Ministerului Sanatații: 6 cazuri, total 59: Cele 6 persoane au intrat in contact cu femeia din Hunedoara, 26…

- Ministerul Sanatatii din Marea Britanie a anuntat ca au fost confirmate 34 de cazuri noi de infectie cu Covid-19, cel mai mare numar intr-o singura zi raportat in Regatul Unit. Bilantul total al britanicilor...