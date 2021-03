Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 925 de elevi harghiteni studiaza online, in aceasta saptamana, din cauza unor cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2, arata datele furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Harghita. Inspectorul scolar general adjunct Cristinel Glodeanu a declarat, ca, in acest moment,…

- Potrivit unei informari a Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita, in saptamana 1-5 martie au fost confirmate 24 de cazuri de elevi infectati cu COVID-19, de la 16 scoli si licee din judet.Situatia este mai grava la Colegiul National „Constantin Cantacuzino”, unde au fost confirmate cinci cazuri,…

- Inca patru cazuri de COVID 19 au fost depistate in unitațile de invațamant din județul Gorj. Este vorba de: un cadru didactic de la Liceul Tehnologic Tismana, un elev de la Colegiul Tehnic numarul 2, un elev de la Liceul cu Program Sportiv și un cadru didactic de la Colegiul Tehnic „Henry Coanda”, ultimele…

- In ultima saptamana, la nivel național a crescut vertiginos numarul elevilor și al cadrelor didactice care s-au imbolnavit. Peste 1900 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID, de la redeschiderea școlilor. In județul Mureș nu sunt motive de ingrijorare, susține Inspectoratul Școlar Județean,…

- 35 de elevi și 17 profesori din Brașov au fost confirmați cu COVID -19 de la inceputul celui de-al doilea semestru al anului școlar, potrivit datelor oferite de Valentin Bucur. Pana acum 19 clase și-au trecut activitatea exclusiv in mediul online. In plus, alți 374 de elevi au facut solicitari sa…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat datele transmise de unitațile de invațamant in ceea ce privește cazurile COVID. Potrivit situației valabile in 15 februarie, dupa prima saptamana de școala fața in fața, sunt 16 elevi și profesori, inclusiv personal auxiliar, confirmați pozitiv. Aceste…

- 650 de profesori și elevi, confirmati cu COVID in prima saptamana de școala. 290 de elevi și aproape 360 de cadre didactice au fost confirmate cu SARS-CoV-2 in unitațile de invațamant, in cursul saptamanii trecute. Peste 200 de clase au fost nevoite sa iși suspende activitatea cu prezența fizica, in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca in cazul in care doi elevi din aceeasi clasa vor fi confirmati cu noul coronavirus, activitatea acelei clase va fi suspendata. In cazul in care doi profesori vor fi confirmați pozitiv cu Covid, intreaga școala va fi inchisa. „Din perspectiva…