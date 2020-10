Stiri pe aceeasi tema

- Zece autospeciale, destinate structurilor de ordine publica și rutiera, au intrat de astazi in dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, contribuind astfel la imbunatațirea modului in care polițiștii raspund la solicitarile cetațenilor, precum și la creșterea gradului de siguranța pe care…

- In aceasta dimineața, polițiștii rutieri au depistat un barbat de 35 de ani, din municipiul Tecuci, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, cu viteza de 218 km/h. La data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea…

- AUTOSPECIALE NOI IN MEDIUL RURAL Inca douazeci și patru de autospeciale, destinate posturilor de poliție din mediul rural, au intrat de astazi in dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, contribuind astfel la imbunatațirea modului in care polițiștii raspund la solicitarile cetațenilor, precum…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic au fost aplicate 13 sanctiuni contravenționale si au fost confiscați 15,62 metri cub de material lemnos, in valoare de peste 3400 de lei. In perioada 10-16 septembrie a.c.,…

- Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizarii minorilor este unul dintre domeniile de acțiune prioritara ale Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, cu atat mai mult in contextul actual, in care atenția generala este focusata pe prevenirea raspandirii virusului SarsCov2. Astfel, in zilele…

- Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizarii minorilor este unul dintre domeniile de acțiune prioritara ale Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, cu atat mai mult in contextul actual, in care atenția generala este focusata pe prevenirea raspandirii virusului SarsCov2. Astfel, in zilele…

- FORȚELE DE ORDINE CONTINUA VERIFICARILE PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR DE PREVENIRE A RASPANDIRII CORONAVIRUSULUI In ultimele 24 de ore polițiștii, jandarmii, pompierii și polițiștii locali au acționat, pentru verificarea respectarii normelor legale impuse de efortul comun de limitare a raspandirii…

- FII RESPONSABIL, ATITUDINEA TA POATE SALVA VIEȚI! ”Fii responsabil, atitudinea ta poate salva vieți!” – mesajul pe care polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea l-au transmis miercuri, cetațenilor municipiului Focșani. Astfel, polițiștii de ordine publica impreuna cu polițiștii…