Stiri pe aceeasi tema

- Masurile luate de Romania la inceputul pandemiei de coronavirus au fost analizate la celebra universitate britanica, Oxford. Cercetatorul este chiar un roman, Ștefan Dascalu, iar lucrarea este intitulata ”Succesele și eșecurile primului raspuns la pandemia de Covid-19 in...

- Toate masurile propuse de Romania pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei cauzate de noul coronavirus au fost aprobate de catre Comisia Europeana, sustine ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. "Toate masurile propuse de Ministerul Fondurilor Europene au fost aprobate de catre Comisia…

- Asta reiese dintr-un document oficial prezentat de Profit.ro. Executivul a amintit ca a semnat o serie de masuri in vederea sustinerii mediului de afaceri din Romania, a firmelor localie si a locurilor de munca. Plata somajului tehnic pentru firmele afectate de criza In privința intreruperii,…

- Pandemia de coronavirus este un moment inoportun pentru a conditiona sprijinul oferit companiilor aeriene de masuri de ecologizare, a declarat comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, intr-un interviu acordat Euractiv. Masurile de izolare adoptate in contextul pandemiei de coronavirus au…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Pandemia de coronavirus a adus dupa sine si o pandemie a stirilor false. In spatele multora dintre ele s-ar afla site-uri apropiate Rusiei. Milioane de postari false referitoare la noul coronavirus circula, in aceste zile, pe platformele de social media din lume, conform…

- Romania obține de la Comisia Europeana un ajutor de 3,3 mld. euro, pentru susținerea IMM-urilor, in perioada crizei generate de pandemie Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor…

- "Datorita acestei scheme de ajutoare in valoare de 3,3 miliarde de euro, Romania va putea ajuta IMM-urile sa isi acopere nevoile in materie de investitii si de capital de lucru in aceste vremuri care ne pun la incercare, prin acordarea de granturi directe si de garantii publice pentru imprumuturi.…

- Comisia Europeana aproba masurile Guvernului roman pentru sustinerea IMM-urilor in contextul pandemiei de COVID-19, in valoare de 3,3 miliarde de euro. ”Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizeaza sustinerea…